السراج: ثوار فبراير لقنوا الغزاة دروساً في فن القتال.. وعلى الليبيين الالتفاف حول مشروع الدولة المدنية

ليبيا – قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في كلمة له بوقت مبكر اليوم الجمعة بان من وصفهم بـ” دعاة الحرب واهل الخراب وإعلام الفتن” قد قرروا شن هجوم غادر على مدينة طرابلس التي وصفها بـ”الوادعة” في إشارة منه لتقدم القوات المسلحة إلى العاصمة.

السراج أضاف في كلمته التي نشرها مكتبه الإعلامي وتابعتها المرصد بأنه على إثر هذا الهجوم تجهز من وصفهم بـ”الجيش وثوار السابع عشر من فبراير” لصد ما وصفه بـ”العدوان” وما قال بأنه دفاع عن حلم الليبيين والدولة المدنية المرتكزة على الدستور والقانون.

وإدعى السراج بأن مسلحيه بالفعل قد قاموا بصد ما وصفه بـ”العدوان” وتحرير مدينة غريان، مضيفاً بأن قواته قد لقنت من وصفهم بـ”الغزاة والانقلابيين ومجاميع المرتزقة والعملاء” دروساً قاسية في فن القتال والصمود والشجاعة حسب زعمه.

وأضاف :” أيها الأحرار لا تصدقوا أكاذيب الواهمين ولا صفحاتهم ولا إشاعاتهم فلا ساعة صفر إلا صفر الأوهام ولا سيطرة ولا إقتحام لطرابلس وأحيائها”.

كما دعا السراج الليبيين في كلمته إلى الالتفاف حول ما وصفه بـ” مشروع الدولة المدنية ” وحقهم في دولة المؤسسات والقانون، مناشداً من وصفهم بـ”القلة من أبناء الوطن” بالتخلي عما وصفها بـ” المشاريع الوهمية والعبثية” التي لم تقدم لهذا الوطن الا الاف الضحايا من الشباب قرابين لما وصفه بـ”حكم الفرد: ومشاريع لم يشاهد منها الا دمار المدن والموت حسب تعبيره.

وتابع كلمته قائلاً :” لقد آن الأوان لطي صفحة حكم الفرد الواحد والفكر احادي الاتجاه والصوت الأوحد وفرض الاتفاق بالقوة فهذا الزمن ما بعد زمن فبراير هو الذي يكفل للجميع المشاركة في بناء وطنهم والمساهمة في استقراره عبر آليات الحكم الديمقراطي التي اعتنقها العالم الحديث وتبنتها الشعوب الحرة كأداة لإدارة الاختلاف”.

ووجه السراج في ختام كلمته التحية لمسلحيه الذين وصفهم بـ”الشباب المقاوم البطل” ، مضيفاً بأنه يرسل رسالة لمن وصفهم بـ” المتدخلين الخارجيين الداعمين للحرب والفتنة وحكم العسكر” بأن يتركوا الليبيين وشأنهم

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية