السراج: قوات الجيش الليبي صدت العدوان ولقنت الغزاة والانقلابيين دروسا قاسية

وفي كلمة متلفزة له اليوم الجمعة، قال السراج “أقول لداعمي الحرب دعوا الليبيين وشأنهم ولا تحلموا ان تجعلوا ليبيا قاعدة لكم”، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي شنته قوات الجيش الليبي التي يقودها المشير خليفة حفتر على العاصمة مساء أمس الخميس.

وأضاف السراج “آن الأوان لطي صفحة حكم الفرد الواحد وأدعو الجميع للالتفاف حول الدولة المدنية وبناء دولة المؤسسات والقانون الليبية”.

يتبع…