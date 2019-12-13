دورة تدريبية علمية لمنتسبي أمن بنغازي

تتواصل الدورة التدريبية العلمية لمأموري الضبط القضائي بقسم التدريب لمنتسبي الشرطة بتنظيم من مديرية أمن بنغازي لتطوير قدرات أعضاء الأمن ضمن مساعي تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمديرية لمواكبة الأحداث والمتغيرات الأمنية على كافة الأصعدة وتفعيل الخبرات الأمنية المشتركة.

وترأس الدورة رئيس قسم التدريب بالمديرية العقيد محمود المجبري ومساعد رئيس القسم النقيب سراج الجريبي.

وتحوي الدورة جزئين أحدهما المتعلق بمهام اختصاص مأموري الضبط القضائي وآخر في جانب القانون الجنائي العام والخاص تحت إشراف الدكتورة هدى الجامعي والدكتورة جازية والأستاذ محمود العبيدي وأتموا المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بتفوق ملفت بحسب ما نشرته مديرية أمن بنغازي على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

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