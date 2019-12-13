اخبار ليبيا الان

دورة تدريبية علمية لمنتسبي أمن بنغازي

تم النشر منذُ 7 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل الدورة التدريبية العلمية لمأموري الضبط القضائي بقسم التدريب لمنتسبي الشرطة بتنظيم من مديرية أمن بنغازي لتطوير قدرات أعضاء الأمن ضمن مساعي تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمديرية لمواكبة الأحداث والمتغيرات الأمنية على كافة الأصعدة وتفعيل الخبرات الأمنية المشتركة.

وترأس الدورة رئيس قسم التدريب بالمديرية العقيد محمود المجبري ومساعد رئيس القسم النقيب سراج الجريبي.

وتحوي الدورة جزئين أحدهما المتعلق بمهام اختصاص مأموري الضبط القضائي وآخر في جانب القانون الجنائي العام والخاص تحت إشراف الدكتورة هدى الجامعي والدكتورة جازية والأستاذ محمود العبيدي وأتموا المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بتفوق ملفت بحسب ما نشرته مديرية أمن بنغازي على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • قولولهم – في حاويات مخدرات سلتيا – لقوهم في ميناء السدرة – وتم ضبط – 7 نقباء وربطهم وجاري معهم الصعق . في الغرفة .

    رد