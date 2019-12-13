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تعليم الوفاق تكرم الطلاب الفائزين في الأولمبياد العربي

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري مديري المراكز والمصالح والهئيات والإدارات بالوزارة واستقبل الطلاب الليبيين الفائزين والمشاركين في الأولمبياد العربي المقام بمصر والذي نظمه الإلسكو بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصري لتعزيز قدرات الطفل في منهجيات البحث العلمي .

وقدمت للفائزين والمشاركين جوائز وشهادات شكر تقديراً لما قدموه من إنجاز ومستوى مشرف في مجال البحث العلمي.

وكانت ليبيا قد تميزت في الأولمبياد من خلال تحصل الطالبة (رانيا بن سعيد) من مدرسة تاجوراء الشعبية على أفضل باحثة، و منحت لقب الباحثة المتميزة، حيث حازت الترتيب الأول مع فريقها بعد تقديمهم لعرض مميز، كما تحصل الطالب (عبد الرحمن اشنيبه) من مدرسة السلام المتجدد على لقب سفير الأولمبياد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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