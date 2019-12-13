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خارجية المؤقتة توجه نداء للسفارات الليبية في الخارج

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة كافة السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج لإعلان انشقاقها عن حكومة الوفاق الوطني والانحياز إلى الشرعية المتمثلة في الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة

وقالت الوزارة في بيانها أن قوات الجيش الوطني تسطر ملاحم البطولة والتضحية بالعاصمة لتحريرها من الإرهاب والتشكيلات المسلحة واستعادة دولة القانون والمؤسسات حسب وصف البيان، مؤكدة أن تحركها نحو قلب العاصمة يأتي لإنهاء الفوضى واستعادة الكرامة، وتخليص ليبيا من المجموعات الإجرامية والعصابات الإرهابية إلى غير رجعة، واختتمت الوزارة بيانها بالقول إنه لا حياد في معركة الوطن فإما الدولة المدنية الديمقراطية أو الفوضى والإرهاب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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