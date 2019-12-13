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اشتباكات عنيفة في طرابلس تزامنا مع إعلان “ساعة الصفر”

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجددت الاشتباكات المسلحة في عدد من محاور القتال بطرابلس التي شهدت اليوم الجمعة مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومجموعات الوفاق

في محاور صلاح الدين والسدرة وعين زارة وجامع الثوغار.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد سيطرة الجيش الوطني على تقاطع الأربع شوارع بجامع الثوغار بالطريق الرئيسي من كوبري الزهراء وحتى الساعديه.

وشنت قوات الوفاق مع ساعات الصباح الأولى هجوما مضادا على أكثر من محور بعد تعزيز قواتها في المحاور بكتائب من تاجوراء، وسوق الجمعة، ومصراتة، فيما نفت المصادر صحة سيطرة القوات المسلحة علي كوبري الزهراء ومنطقة الناصرية التي تقع غرب منطقة العامرية التي تسيطر عليها قوات الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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