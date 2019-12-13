ركن البحرية بالقيادة العامة: أغلقنا الممر البحري أمام السفن التركية

ليبيا – قال رئيس أركان البحرية في الجيش اللواء فرج المهدوي إن ليبيا و اليونان إتفقتا على سدّ الممر البحري الرابط بين جزيرة “كريت” اليونانية والحدود البحرية الشرقية لليبيا أمام السفن التركية خاصة القادمة إلى غرب ليبيا والمحملة بالآليات والأسلحة والدواعش.

المهدوي وفي تصريح لموقع “العربية.نت” أمس الخميس أوضح أن هناك تنسيقاً كبيراً بين اليونان وليبيا من أجل مراقبة حركة السفن التركية وسيتم التدخل من الطرف اليوناني لاحتجاز أيّ سفينة تركية تخترق السواحل اليونانية، ومن طرف الجيش لضربها وإغراقها إذا ما حاولت تخطي المياه الليبية للاستكشاف والتنقيب عن النفط أو الوصول إلى موانئ غرب ليبيا لإيصال الأسلحة للمليشيات خاصة ميناء مصراتة.

وأشار المهدوي إلى علاقاته الجيدة مع المسؤولين اليونانيين باعتباره خريج المدرسة اليونانية في سبعينات القرن الماضي.

كما تحدث المسؤول العسكري عن وجود رقابة على مدار الساعة واليوم على السواحل الليبية،مشيرا إلى أن القيادة العامة للجيش وفّرت كل التجهيزات والآليات اللازمة لجيش البحر من أجل التدخل إذا ما حدث خرق للمياه الليبية من طرف السفن التركية وتدمير أيّ تهديد.

وتوقّع استمرار أنقرة في إرسال الأسلحة والمقاتلين إلى المليشيات التابعة لقوات الوفاق،قائلاً: “كلنا نعلم أن تركيا فيها أعداد كبيرة من مقاتلي داعش وهي ترى في معركة طرابلس فرصة للتخلص منهم بإرسالهم لتدعيم صفوف المليشيات وقتل الليبيين”.

المهدوي لفت إلى التداعيات الخطيرة للاتفاقيات التي وقّعتها حكومة الوفاق مع تركيا من حيث مساهمتها في إغراق ليبيا بالأسلحة والإرهابيين وإدخالها في توّترات مع دول الجوار، فضلاً عن تأجيج النزاعات بين مختلف القوى في منطقة حوض المتوسط حول الحدود البحرية وحقوق التنقيب على النفط والغاز.