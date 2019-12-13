جهاز المخابرات يوجه نداء لمنتسبي الجهاز بشأن تقدم القوات المسلحة إلى داخل طرابلس

ليبيا – طالب رئيس جهاز المخابرات الليبية اللواء مصطفى المقرعن في نداء عاجل لجميع منسبي الجهاز بالإلتحاق بالعمل والتواصل الفوري مع الجهاز الشرعي عن طريق رؤسائهم مع التزام بالقوانين واللوائح والمحافظة على ممتلكات الجهاز وأرشيفه ومقراته.

اللواء المقرعن دعا في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه منتسبي الجهاز للوقوف بجانب القوات المسلحة والمساعدة بكل الإمكانيات في تحقيق الهدف المنشود لكل الليبيين بالتنسيق مع غرفة القوات المسلحة عن طريق المخولين من قبل الجهاز.

كما أكد اللواء المقرعن على ضرورة التواصل مع الإدارات المختصة بالنسبة للأعضاء الموجودين بالخارج وتلقي التعليمات منها مباشرة، محذراً أن الذي سيتخلف عن التنفيذ سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وهذا وتأتي مطالبات رئيس جهاز المخابرات عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمس الخميس ساعة الصفر لتقدم القوات المسلحة إلى داخل العاصمة طرابلس .

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