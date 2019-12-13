ليبيا: الاتفاق البحري الليبي التركي يشعل الشرق المتوسط

مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية يلقى اعتراضا من دول عدة إلى جانب تساؤلات حول بعدها القانوني. لمناقشة هذا الموضوع تستضيف حلقة وجهاً لوجه الكاتب الصحفي عبد الحكيم معتوق والمحلل السياسي السنوسي إسماعيل.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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