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ليبيا: الاتفاق البحري الليبي التركي يشعل الشرق المتوسط

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية يلقى اعتراضا من دول عدة إلى جانب تساؤلات حول بعدها القانوني. لمناقشة هذا الموضوع تستضيف حلقة وجهاً لوجه الكاتب الصحفي عبد الحكيم معتوق والمحلل السياسي السنوسي إسماعيل. 

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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