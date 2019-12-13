المشير حفتر يعلن ساعة الصفر لاقتحام قلب العاصمة طرابلس

أعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ساعة الصفر لاقتحام قلب العاصمة طرابلس، وقال المشير حفتر في كلمة أمس وجهها إلى جميع الوحدات العسكرية في محاور العاصمة، إنه قد حان وقت المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لكسر قيدها وفك أسرها وبعث البهجة والفرحة في نفوس أهلها، لتعود طرابلس كما عهدها التاريخ منارة ومهدا للحضارة، ولترفع في ميادينها راية النصر.

هذا وشدد المشير حفتر على ضرورة احترام حرمات البيوت والممتلكات الخاصة والعامة، ومراعاة قواعد الاشتباك ومبادئ القانون الدولي الإنساني، كما دعا كل الشباب بمختلف انتماءاتهم، والذين حملوا السلاح أمام الجيش الوطني إلى أن يلزموا بيوتهم حرصا على حياتهم ومستقبلهم.

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