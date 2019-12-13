المسماري: قرار ساعة الصفر جاء بعد النجاحات المحققة في مراحل القتال

قال الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر قرار إعلان ساعة الصفر بعد دراسة الموقف العسكري بالكامل، وبعد النجاحات التي تم تحقيقها في المراحل السابقة، والتي وضعت للوصول إلى قلب العاصمة طرابلس.

المسماري وفي تصريح أمس لقناتنا قال إن القوات المسلحة تخطت كل المراحل واستنزفت كل قدرات المليشيات خارج العاصمة، كما تمكنت من ضرب مخازن الأسلحة وذخائر المليشيات ودمرت طائراتها.

وأوضح المسماري أن إطالة المعركة في طرابلس كانت نتيجة لتطبيق قواعد الاشتباك التي اعتمدها القائد العام، والتي تشدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين وممتلكاتهم وعدم التسبب في نزوح المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا