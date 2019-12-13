اخبار ليبيا الان

وزير الدفاع التركي: مذكرة التفاهم مع ليبيا ليست انتهاكا لحقوق دول أخرى إنما تحمي حقوقنا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا ليست انتهاكا لحقوق دول أخرى إنما تحمي حقوق تركيا المستندة للقانون الدولي.

يتبع…

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات