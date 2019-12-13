وزير الدفاع التركي: مذكرة التفاهم مع ليبيا ليست انتهاكا لحقوق دول أخرى إنما تحمي حقوقنا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا ليست انتهاكا لحقوق دول أخرى إنما تحمي حقوق تركيا المستندة للقانون الدولي.
يتبع…
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا ليست انتهاكا لحقوق دول أخرى إنما تحمي حقوق تركيا المستندة للقانون الدولي.
يتبع…
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
امسح بها مؤخرتك بعد لقاء اردوغان ونحن سنتفاهم من الخوان بما يليق بهم ونلقى بهم فى السجون يامجنون
ماهو عندكم مهند – والميجانا — وصطيف – لازم بيديرولهم حماية —- !!!!
شرقارش
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