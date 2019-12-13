تركيا: مذكرة التفاهم مع ليبيا لا تنتهك حقوق الدول الأخرى

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن مذكرة التفاهم مع ليبيا ليست انتهاكا لحقوق دول أخرى.

وقال أكار، -في تصريحات جاءت بعد يوم من تقديم تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم مع ليبيا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية-“مذكرة التفاهم مع ليبيا ليست انتهاكا لحقوق دول أخرى، إنما تحمي حقوق تركيا المستمدة من القانون الدولي”.

ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر دبلوماسية تركية لوكالة أنباء لأناضول، فإن أنقرة تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة بغية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا.

يشار إلى أنه وفي يوم 27 نوفمبر الماضي، وقعت حكومة الوفاق مع الحكومة التركية، على مذكرتي تفاهم تنص أولهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.

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