عقوب يوجه القطاع الصحي برفع حالة الطوارئ تحسبا لأي طارئ

أصدر وزير الصحة سعد عقوب تعليماته العاجلة لكافة أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والمراكز التخصصية، برفع درجة التأهب القصوى لتوفير الدعم اللوجستي وتطوير نظم الطوارئ، بما يضمن الكفاءة العالية والسرعة اللازمة في تقديم وتسهيل كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية، وما يحتاجه المواطنون من رعاية ومتابعة صحية على مدار الساعة.

وشدد عقوب على جميع المستشفيات ضرورة رفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوى تحسبا لأي طارئ كان، ولتلبية النداء في أي ظرف أو حدث لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة في جميع المستشفيات.

وأضاف عقوب أن الحكومة تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل.

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