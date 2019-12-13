السعيدي :الجيش يسطر حالياً نهاية دعم أردوغان للإرهاب في ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب على السعيدي إن الجيش الوطني يسطر حاليا نهاية دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإرهاب في ليبيا.

السعيدي وفي تصريحات خاص لصحيفة “الوطن” المصرية اليوم الجمعة شدد على أن القوات المسلحةبقيادة المشير خليفة حفتر لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى أطماع الرئيس التركي يعبر عنها علانية ويسعى لتنفيذها بالتعاون مع الميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس وكان آخرها الاتفاق الباطل بين أنقرة وحكومة “اللاوفاق” بقيادة فائز السرّاج ثم تهديده الأخير بإرسال قوات إلى ليبيا.

وأشار عضومجلس النواب إلى أن الجيش نفذ ما وعد به منذ إعلان معركة تحرير طرابلس وذلك وفق خطط واضحة،مؤكدا على وجود مسار سياسي مواز للمعركة على الأرض لإبطال الخطوات التي أخذها أردوغان والسراج والقضاء على أحلام العثمانية الجديدة التي تهدد الأمن القومي الليبي والعربي.

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