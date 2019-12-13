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“المحاسبة” يضبط اختلاسا بمكتب المالية بغريان 

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ما رصدته لجان المراقبة من حالة تلاعب وتزوير في الحساب المصرفي الخاص بمراقبة الخدمات المالية التابع لبلدية غريان.

وتطرق شكشك خلال اجتماع عقده أمس الخميس مع وكيل وزارة المالية ومدير إدارة الميزانية إلى ضرورة فتح حساب جديد بالتنسيق مع وحدة المعلومات في مصرف ليبيا المركزي، ونقل الرصيد المجمد من الحساب الأصلي إليه، على أن تبدأ إجراءات صرف مرتبات العاملين في القطاع العام بغريان  في أقرب موعد.

وقام ديوان المحاسبة بإيقاف المسؤولين الضالعين في عملية الاختلاس عن العمل و أحالهم إلى التحقيق .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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