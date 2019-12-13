السويحلي: أبشر حفتر بهزيمته على أسوار طرابلس العصية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي بأنه يكرر ما قلته في 4 ابريل 2019 من وسط طرابلس عندما بدأ “مجرم الحرب حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ما وصفه بـ” العدوانه الفاشل” (تقدم القوات المسلحة داخل العاصمة) الذي سيدفع ثمنه هو وأعوانه غالياً حسب تعبيره.

السويحلي أضاف في تدوينة له على موقع “فيسبوك” تابعتها المرصد :” ‏أبشّره بهزيمة ما تبقى من عصاباته ومرتزقته على أسوار طرابلس العصيّة”.

السويحلي اختتم تدوينته بتوجيه تحية لمن وصفهم بـ”أبطال بركان الغضب” (مسلحي الوفاق) ، مضيفاً :” نجدد معهم العهد على تحقيق النصر المبين وما ذلك على الله بعزيز”.

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