«يونيسف» توقع اتفاقية مع حركة الكشافة الليبية لتعزيز حقوق الطفل

وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إتفاقية تعاون مع الحركة العامة للكشافة والمرشدات في ليبيا، بهدف توسيع نطاق برامج الاستجابة لحالات الطوارئ ودعم تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز حقوق الطفل في جميع أنحاء ليبيا، مع التركيز على المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة، إنها ستعمل مع الحركة الكشفية على «ضمان حصول الأطفال الأكثر ضعفًا على الخدمات المناسبة في الوقت والمكان المناسبين، وسيحدث ذلك فرقًا كبيراً ليتمكن الأطفال الليبيين وغير الليبيين من النمو والازدهار».

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وأكدت أنها تقدر «الدور الأساسي التي تلعبه الحركة في تقديم الاستجابة الفورية والمساعدات الأساسية للأطفال وأٌسرِهم، وبالأخص المناطق التي يصعب الوصول إليها، وكذلك حملاتهم التطوعية وحهودهم الموحدة خلال الأزمات».

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