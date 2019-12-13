منذ أكثر من ثمانية أشهر تشهد ليبيا حربا شنها المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس. فرانس24 تمكنت من الولوج إلى قلب النزاع الدائر هناك، مع موفديها عبد الله ملكاوي وجولي دونغولوف وكاترين نوريس ترينت الذين أعدوا فيلما وثائقيا بعنوان “ليبيا.. العبور إلى الجحيم” بعد أيام من البحث والتحري، موثقين حقيقة الصراع في ليبيا وأزمة اللاجئين التي أضحت كارثية في البلاد. تابعوا هذا الوثائقي الحصري ونقاش مع معد هذا الفيلم عبد الله ملكاوي، والناشطة في مجال حقوق الإنسان نور الفاضل.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية يصرح بشأن الطائرة المسيرة التي اسقطت في عين زارة
تم النشر منذُ 20 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
وزير تركي: الاتفاقية مع الوفاق تحمي حقوقنا بالقانون
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
155 مشاة تسيطر على جامع الفطرة والمدرسة في محور عين زارة
تم النشر منذُ 26 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
صالح: الاتفاق التركي باطلا ومن وقعوه نيابة عن ليبيا ليس لهم سلطة قانونية
تم النشر منذُ 32 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك