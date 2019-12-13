منذ أكثر من ثمانية أشهر تشهد ليبيا حربا شنها المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس. فرانس24 تمكنت من الولوج إلى قلب النزاع الدائر هناك، مع موفديها عبد الله ملكاوي وجولي دونغولوف وكاترين نوريس ترينت الذين أعدوا فيلما وثائقيا بعنوان “ليبيا.. العبور إلى الجحيم” بعد أيام من البحث والتحري، موثقين حقيقة الصراع في ليبيا وأزمة اللاجئين التي أضحت كارثية في البلاد. تابعوا هذا الوثائقي الحصري ونقاش مع معد هذا الفيلم عبد الله ملكاوي، والناشطة في مجال حقوق الإنسان نور الفاضل.

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