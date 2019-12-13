السفارة الليبية في سانت لوسيا تؤكد تبعيتها للحكومة المؤقتة وتأييدها للجيش

أعلنت السفارة الليبية في دولة سانت لوسيا ودول شرق الكاريبي تأييدها الكامل للقوات المسلحة الليبية، وانحيازها التام إلى شرعية الوطن وشرعية الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي، مؤكدة تبعيتها التامة للحكومة المؤقتة.

وقالت السفارة في بيان لها أمس إن موقفها هذا يأتي استكمالا ومواصلة لخطط الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية الطموحة، ودعمها الكامل للقيادة السياسية ورجال القوات المسلحة والشرطة في هذه الحرب ضد الإرهاب وضد المؤامرات التي تستهدف النيل من أمن وسلامة البلاد.

هذا كما باركت السفارة انتصارات القوات المسلحة الليبية نحو تحرير العاصمة.

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