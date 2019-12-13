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الغرياني يُبدي اعتزازه بـ”مواقف أردوغان”

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الصادق الغرياني: أزداد اعتزازا كل يوم بمواقف الرئيس التركي الداعمة لقضايا الأمة الإسلامية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • No doubt, one ShayTaan admires another ShayTaan due to the influnce of forbidden DRINKS, DRUGS & else
    All devils or shayaTeen will be rewarded HELL’s blazing FIRES ( wa hal min mazeed )
    Just sip your forbidden drinks/drugs and watch the TRUE LIBYANS( FALCONS) crush the diseased TURKS in Tripoli & Misrata

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  • اتمنى ان تظل على موقفك يوم ما بسلمك لحكومة الرئيس خليفة حفتر كعربون محبة واعتذار وندم على ما فعل فلا ننسى غدر اردوغان فى حلب واداب وفى السودان حيث اهداه الاخوانى حسن البشير جزيرة سواكن واين هو الان ساكن فى سجن كوبر وراينا وزير خارجية تركيا يحضر فرح السودان بسقوط البشير فانت ياغريانى واحد من الحمير

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  • رجل مخرف مصاب بالزهايمر ولا يجدي معك أي علاج… إن شاء الله إلى جهنم وبئس المصير يا شيخ الفتنة والضلال والباطل … اللعنة عليك وعلى من يستمع لهذه الخزعبلات والفتاوى المضللة.

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