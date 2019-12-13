فرنسا وألمانيا وإيطاليا: الحل في ليبيا عبر المسار السياسي

أكد رؤساء دول وحكومات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا اليوم الجمعة في بروكسل عن “العزم على العمل من أجل إنجاح مؤتمر برلين، الذي يتعين عقده دون مزيد من التأخير”، معبرين عن تقديرهم للجهود التي بذلها وزراء الخارجية المعنيون تمهيدا لعقد المؤتمر.

وجاء هذه التصريحات في بيان مشترك في عقب اللقاء الثلاثي الذي عقدوه على هامش القمة الأوروبية في بروكسل، وجمع كلا من رئيس وزراء إيطاليا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشارت الدول الأوروبية الثلاث إلى “تأكيد التأييد الكامل للأمم المتحدة وعمل الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة” وذلك لأن “السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لا يمكن تحقيقهما إلا عبر مسار حل سياسي”.

وشدد زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا على “تمسكهم الثابت بوحدة وسلامة أراضي واستقلال وسيادة ليبيا، رغبة منهم في ليبيا مستقرة وآمنة وديمقراطية ومزدهرة ، من أجل مصلحة الشعب الليبي والمنطقة الأورومتوسطية بأكملها” حسب نص البيان.

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