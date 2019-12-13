حرب بيانات بين خارجية الوفاق و خارجية المؤقتة

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة كافة السفارات والقنصليات والبعثات والمندوبيات الليبية بالخارج للانحياز إلى الشرعية المتمثلة في الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب وإلى القوات المسلحة .

وطالبت الوزارة في بيان لها تلقت بوابة افريقيا الاخبارية نسخة منه بأن يعلنوا ذلك بشكل واضح و أمام العالم ، قائلة انه لا حياد في معركة الوطن ومحاربة الإرهاب ونهاية المليشيات بحسب البيان .

وأكدت الوزارة ان القوات المسلحة الليبية تسطر ملاحم البطولة و التضحية بالعاصمة طرابلس لتحريرها من الإرهاب والمليشيات نحو استعادة الدولة، أمنة مستقرة، في ظل ليبيا الجديدة دولة القانون والمؤسسات.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالقول : في هذه اللحظات التاريخية يزحف جيشكم البطل نحو قلب العاصمة طرابلس لنهاية الفوضى و استعادة الكرامة وتخليص الوطن من المليشيات الإجرامية والعصابات الإرهابية إلى غير رجعة.

من جانبه نفى مكتب الإعلام بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق صحة البيان الذي تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يشير إلى أن موظفي السفارة الليبية في القاهرة انحازوا إلى الحكومة الليبية المؤقتة.و اكد مكتب الإعلام أن هذا البيان مزور ويحمل ختمًا مزورًا وأن من كتب وأعلن هذا البيان هم مجموعة اقتحمت السفارة في محاولة منها للابتزاز والحصول على المال، وأن هذه المجموعة لا تنتمي للسفارة ولا تربطها أي علاقة وظيفية معها.

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