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البعثة الدبلوماسية الليبية بمصر تلغي اعترافها بالوفاق

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت البعثة الدبلوماسية الليبية بمصر، انحيازها إلى شرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة، وذلك في أول رد فعل على بيان خارجية المؤقتة،

وطالبت خارجية المؤقتة كافة السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج لإعلان انشقاقها عن حكومة الوفاق الوطني والانحياز إلى الشرعية المتمثلة في الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة.

وأصدرت البعثة الدبلوماسية في مصر بياناً أكدت فيه أن كامل طاقمها بداية من السفير والقائم بالأعمال والقنصل والملحقيات العاملة بالسفارة، لا يعترفون بحكومة الوفاق.

ودعت كآفة البعثات الليبية في جميع أنحاء العالم لفك ارتباطهم بها لدعمها للإرهاب، مهنئين الجيش الوطني بانتصاراته المتواصلة على قوى الإرهاب والتطرف.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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