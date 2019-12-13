السراج: لا ساعة صفر سوى صفر الأوهام

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح الجمعة كلمة للشعب الليبي عقب ساعات من توجيه القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر كلمة مصورة أعلن فيها ساعة الصفر لدخول العاصمة.

وأشار السراج خلال كلمته إلى أن “قوات الجيش وثوار 17 فبراير جاهزون لصد العدوان والذود عن العاصمة وحلم الليبيين في إقامة دولة مدنية المرتكزة على الدستور والقانون” حسب قوله.

ووصف السراج ما حصل في غريان بــ “صد العدوان وتحرير غريان” وتلقين من وصفهم بــ “الغزاة والانقلابيين ومجاميع المرتزقة والعملاء” دروسا قاسية في فن القتال والصمود والشجاعة حسب وصفه.

وطالب السراج في كلمته أهالي طرابلس إلى عدم تصديق ما وصفها بـ”أكاذيب الواهمين وصفحاتهم وإشاعاتهم” مؤكدا “ألا ساعة صفر سوى صفر الأوهام وألا سيطرة ولا اقتحام لطرابلس وأحيائها”.

ودعا السراج في كلمته الجميع إلى الالتفاف حول مشروع الدولة المدنية دولة الحقوق والمؤسسات والدستور والقانون، مناشدا من وصفهم بــ “القلة من أبناء الوطن” بالتخلي عن ما وصفها بـ”المشاريع الوهمية والعبثية والتي لم تقدم لهذا الوطن سوى الآف الضحايا من الشباب قرابين لحكم الفرد حسب وصفه، مؤكدا أنها “مشاريع لم نشاهد منها سوى دمار المدن ولم نسمع منها سوى خطابات الموت والدم والخراب” مطالبا بطي ما وصفها بــ”صفحة حكم الفرد الواحد والفكر أحادي الاتجاه والصوت الأوحد وفرض الاتفاق بالقوة”.

ووجه السراج التحية في ختام كلمته للموجودين في الخطوط الأمامية للجبهة، موجها رسالة لمن وصفهم بــ “المتدخلين الخارجيين الداعمين للحرب والفتنة ولمغامرات العسكر” يدعوهم فيها إلى ترك الليبيين وشأنهم، محذرا إياهم من “الحلم” بجعل ليبيا “قاعدة لهم ولا مزرعة ولا كهفا للدكتاتورية والظلم” حسب وصفه.

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