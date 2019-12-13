اخبار ليبيا الان

ردود أفعال “معسكر الوفاق” على كلمة المشير

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ما أن أكمل القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر خطابه الذي حدد فيه ساعة الصفر وأمر جميع وحدات الجيش في محاور طرابلس بالتقدم صوب العاصمة حتى توالت التصريحات الصحفية من قبل عدد من مسؤولي حكومة الوفاق للتعليق عليها.

البداية من وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا الذي وصف خطاب القائد العام بأنه جاء بعد شعوره بالانهيار التام لقواته، وأن قوات الوفاق مستعدة للتصدي لأي هجمات.

ومن جانبه، قال عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، عقب الكلمة، بأن موازين المعركة ستتغير بالكامل خلال الأيام القادمة وإن الخطاب عبارة عن رفع معنويات للجيش مشيراً إلى أن حفتر ينفذ ما تطلبه منه الدول الداعمة له، مبيناً أن خطابه يذكر الناس بخطابات القذافي في أيامه الأخيرة.

ووصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ساعة الصفر التي أعلنها المشير حفتر بأنها النداء الأخير اليائس، مُشيراً إلى أن معركة طرابلس ستشهد حسما في مصلحتهم.

أما رئيس غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية اللواء أسامة جويلي فقد أشار إلى خطاب حفتر جاء لتغطية فشل هجومه، وتلقي قواته ضربات موجعة .

أما رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، فقد خرج في كلمة مصورة أكد فيها أن “قوات الجيش وثوار 17 فبراير جاهزون لصد العدوان عن العاصمة، واصفاً ما حصل في غريان بــ “صد العدوان وتحرير غريان” وتلقين من وصفهم بــ “الغزاة والانقلابيين ومجاميع المرتزقة والعملاء” دروسا قاسية في فن القتال والصمود والشجاعة حسب وصفه.

وطالب السراج في كلمته أهالي طرابلس إلى عدم تصديق ما وصفها بـ”أكاذيب الواهمين وصفحاتهم وإشاعاتهم” مؤكدا “ألا ساعة صفر سوى صفر الأوهام وألا سيطرة ولا اقتحام لطرابلس وأحيائها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • جعجعة فارغة من الخوان تعودنا عليها ونهايتهم محتومة الهلاك ولدينا سوابق لهم فى مصر كانوا على منصة رابعة يقولوا هذا الكلام عن ثوار 25 يناير وانهم سيسحقوا جيش السييسى واحضروا اكفان على مسرح رابعة واول ما دخلت قوات الامن وافتحمت رابعة هرب الخوان الجبناء وتركوا الاكفان للبسطاء ااجهلاء الذين صدقوا اكاذيبهم بان الوحى يتنزل على رابعة وراينا مرشدهم العام يهرب فى ملابس نساوين لبس نقاب وتم القبض عليها وهو الان فى السجن وممثلى المسرح هربوا الى تركيا والواقع وضح للجميع نصر كبير للجيش الوطنى وصفر للخوان كالعادة

    رد

  • جعجعة الاخوان تنكر الواقع الواضح للجميع من هزيمة المليشيات واستنجادهم بالاحتلال وتقدم مستمر للجيش الوطنى فاين كان منذ عام والان فارق كبير بين الجعجعة والانتصارات الحقيقية لجيش نظامى ينفذ خطة محددة بمراحل محددة ونحن الان فى المرحلة الثالثة قبل اسدال الستار وتحية الجمهور على انتهاء تحرير طرابلس واعلان فرح ليبيا وزفة الخوان الى السجون او دفنهم فى القبور اذا اصروا على الانتحار مثل اى حمار

    رد

  • بدل من الجعجعة ابحثوا عن ورقة تكتبوا طلب لاردوغان يبصم عليه السراج وارسلوه للسراج لكى يرسل لكم قوات وان كان يتلاعب بكم فهو لا يستطيع ان يفعل ذلك لانه يحتاج لموافقة البرلمان التركى ولو كان اردوغان جادا فى كلامه لحول الاتفاق الامنى للبرلمان ولكنه لم ولن يفعل لانه يعرف انه فات الميعاد فات وكلبه السراج مات بالفعل

    رد