ردود أفعال “معسكر الوفاق” على كلمة المشير

ما أن أكمل القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر خطابه الذي حدد فيه ساعة الصفر وأمر جميع وحدات الجيش في محاور طرابلس بالتقدم صوب العاصمة حتى توالت التصريحات الصحفية من قبل عدد من مسؤولي حكومة الوفاق للتعليق عليها.

البداية من وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا الذي وصف خطاب القائد العام بأنه جاء بعد شعوره بالانهيار التام لقواته، وأن قوات الوفاق مستعدة للتصدي لأي هجمات.

ومن جانبه، قال عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، عقب الكلمة، بأن موازين المعركة ستتغير بالكامل خلال الأيام القادمة وإن الخطاب عبارة عن رفع معنويات للجيش مشيراً إلى أن حفتر ينفذ ما تطلبه منه الدول الداعمة له، مبيناً أن خطابه يذكر الناس بخطابات القذافي في أيامه الأخيرة.

ووصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ساعة الصفر التي أعلنها المشير حفتر بأنها النداء الأخير اليائس، مُشيراً إلى أن معركة طرابلس ستشهد حسما في مصلحتهم.

أما رئيس غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية اللواء أسامة جويلي فقد أشار إلى خطاب حفتر جاء لتغطية فشل هجومه، وتلقي قواته ضربات موجعة .

أما رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، فقد خرج في كلمة مصورة أكد فيها أن “قوات الجيش وثوار 17 فبراير جاهزون لصد العدوان عن العاصمة، واصفاً ما حصل في غريان بــ “صد العدوان وتحرير غريان” وتلقين من وصفهم بــ “الغزاة والانقلابيين ومجاميع المرتزقة والعملاء” دروسا قاسية في فن القتال والصمود والشجاعة حسب وصفه.

وطالب السراج في كلمته أهالي طرابلس إلى عدم تصديق ما وصفها بـ”أكاذيب الواهمين وصفحاتهم وإشاعاتهم” مؤكدا “ألا ساعة صفر سوى صفر الأوهام وألا سيطرة ولا اقتحام لطرابلس وأحيائها”.

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