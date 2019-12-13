شاهد..تحركات قوات الجيش الليبي بمحور عين زارة

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي ،مساء اليوم الجمعة ،فيديو يظهر عدد من عناصر الكتيبة 188 و كتيبة طارق بن زياد و كتبية الـ155، بمحور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.



هذا و أكد المتحدث باسم اللواء 73 مشاة التابع للجيش المنذر الخرطوش، اليوم الجمعة ،أن قوات الجيش الليبي حقّقت تقدّما ميدانيا كبيرا في كافة محاور القتال جنوب طرابلس ،سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة حسب الآوامر.

وأوضح الخرطوش ،أن قوات الوفاق منيت بخسائر كبيرة في محاور عين زارة والخلة وطريق المطار والعزيزية بعد اشتباكات مع الجيش الذي غنم آليات وأسلحة.

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