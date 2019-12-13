روسيا تدعو إلى إجراء حوار بين الأطراف الليبية

أخبار ليبيا 24

دعت روسيا، إلى إجراء حوار بين الجماعات المتحاربة في ليبيا لحل الأزمة في البلاد، وذلك بعد يوم من دعوة القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر قواته للتقدم نحو طرابلس، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، دعوتها إلى إجراء حوار بين الجماعات المتحاربة في ليبيا لحل الأزمة في البلاد، وذلك بعد يوم من دعوة خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) قواته للتقدم صوب قلب العاصمة طرابلس، وفقا للرويترز.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن “الولايات المتحدة تريد العمل مع روسيا لإنهاء الصراع في ليبيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، إن روسيا والولايات المتحدة تتعاونان بشأن ليبيا، مشيرًا إلى أن لديهم مصلحة مشتركة في إجراء حوار وثيق حول التسوية الليبية.

وبدأت القوات المسلحة بقيادة حفتر هجوما مسلحا في أبريل الماضي لانتزاع السيطرة على طرابلس لكن الهجوم تعثر على مشارف المدينة، بسبب تصدي قوات حكومة الوفاق التي منعت قوات الجيش من الدخول إلى العاصمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24