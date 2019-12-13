ملايين أوروبية جديدة لوقف تدفقات المهاجرين من ليبيا

بعد أشهر من المناشدات الدولية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي أعلنت عن فشلها في إدارة مراكز التجمع والمغادرة للمهاجرين في ليبيا، اعتمد الإتحاد الأوروبي إجراءات جديدة ضمن حزمة مساعدات بلغت 147.5 مليون يورو.

وسيُوفّر الاتحاد عبر صندوق الطوارئ الذي خصصته لأفريقيا 24 مليون يورو لبرنامج العودة الطوعية في ليبيا الذي ستشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة لتوفير ممرات آمنة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا.

وسيتم تخصيص 17 مليون يورو لدعم أكثر من 50 بلدية لتحسين الخدمات الأساسية وخاصة المدارس والمستشفيات بإشراف الوكالة الألمانية للتنمية واليونيسف .

وستتحصل المغرب على 107 مليون يورو لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وستُخصص 5 ملايين يورو لتعزيز الفرص الاقتصادية وريادة الأعمال الإقليمية وتوسيع هجرة اليد العاملة في شمال إفريقيا، كما سيعمل البرنامج على تعزيز ريادة الأعمال الإقليمية، وإدارة هجرة اليد العاملة.

يُشار إلى أن صندوق الإتحاد الأوروبي للطوارئ في أفريقيا وفر منذ تأسيسه في نوفمبر 2015 أكثر من 4 مليار ونصف يورو لإنهاء موجات الهجرة غير القانونية ورغم ذلك لازال ألاف المهاجرين يغادرون شواطئ ليبيا في الوقت الذي يواجه انتقادات واسعة لدعم الأطراف الخاطئة وانتهاك حقوق المهاجرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية