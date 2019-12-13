صالح: الاتفاق التركي باطلا ومن وقعوه نيابة عن ليبيا ليس لهم سلطة قانونية

أخبار ليبيا 24

جدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، رفضه الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية والذي أدى لإثارة غضب أثينا.

وكان اليونان قد قررت طرد السفير الليبي لديها الأسبوع الماضي بسبب غضبها من الاتفاق الموقع في 27 نوفمبر الماضي، وهو ما أسس لممر بحري بين ليبيا وتركيا في مناطق تعتبرها اليونان ضمن حقوقها البحرية.

واعتبر صالح للصحفيين في أثينا، هذا الاتفاق باطلا، واصفا من وقعوه نيابة عن بلاده ليس لهم أي سلطة قانونية تخولهم لذلك بسبب رفضهم لحكومة الوفاق ذاتها، مشيرا إلى إخفاقها في اقتراع بالثقة مرتين وعدم أدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب، بحسب نشرت وكالة رويترز أمس الخميس.

وقالت تركيا، إن اتفاقها مع ليبيا يهدف لحماية حقوقها ويتماشى مع القانون الدولي، وأنه سيسمح للبلدين بتنفيذ عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة، وفق ما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يذكر أن الحكومة اليونانية قد أعلنت الثلاثاء الماضي إحالة اعتراضها على اتفاق بين ليبيا وتركيا لترسيم الحدود البحرية إلى الأمم المتحدة، باعتباره انتهاكا للقانون الدولي.

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