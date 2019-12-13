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155 مشاة تسيطر على جامع الفطرة والمدرسة في محور عين زارة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلنت الكتيبة 155 مشاة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الجمعة أن وحدات الكتيبة تمكنت من السيطرة على جامع الفطرة والمدرسة من قبل العمليات بمحور عين زارة.

وأشارت الكتيبة إلى أن الوحدات العسكرية تمكنت من السيطرة على نقاط مهمة في محور عين زارة حيث تتقدم من 3 محاور.

وأوضحت الكتيبة 155 مشاة أنه تم استهداف تجمع آليات في محيط مثلث طريق الأبيار و تقهقر العدو تجاه النادي الدبلوماسي و لازالت التقدمات مستمرة.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة كان أعلن أمس الخميس ساعة الصفر لكافة الوحدات العسكرية للتقدم إلى قلب العاصمة طرابلس وتحريرها من سيطرة المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

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اخبار ليبيا 24

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