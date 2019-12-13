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وزير تركي: الاتفاقية مع الوفاق تحمي حقوقنا بالقانون

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في تداعيات المذكرة البحرية والأمنية الموقعة بين الرئاسة التركية وحكومة الوفاق اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن المذكرة قادرة على توفير حماية لحقوق تركيا التي قال إنها مستندة للقانون الدولي.

وبين أكار أن ما أسماها مذكرة التفاهم لا يمكن اعتبارها خطوة تنتهك حقوق دول أخرى بل هي حاميةٌ لحقوق أنقرة في ضوء القانون الدولي.

ويأتي موقف أكار عقب تصريح لرئيس أركان القوات البحرية في الجيش الوطني اللواء فرج المهدوي أفاد فيه أنهم تلقوا أوامراً بتدمير وإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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