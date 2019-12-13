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إسقاط طائرة تركية مسيرة والوحدات العسكرية تتقدم في كافة المحاور

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة اليوم الجمعة، بعد إقلاعها من معيتيقة بحسب ما أكدت مجموعة عمليات المنطقة الغربية، فيما تواصل الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة اقتحام تمركزات المليشيات، حيث حققت تقدمات جديدة في محور عين زارة.

وأكد عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش أن عين زارة والخلة وطريق المطار والعزيزية شهدت اشتباكات وخسائر كبيرة في صفوف المجموعات المسلحة، كما غنمت القوات المسلحة عددا من الآليات والأسلحة، مضيفا أن شعبة الإعلام ستنشر لقطات للتقدمات والأماكن التي سيطرت عليها الوحدات العسكرية اليوم خلال الساعات القادمة.

هذا وبدأ جنود وضباط وقادة القوات المسلحة الليبية في تنفيذ الأوامر العسكرية، بعد أن تلقوها بشكل مباشر من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • اى تقييم لنتائج اى معركة بالمكاسب التى حصل عليها الجيش الوطنى بعد المعركة ومن المؤكد ان الجيش الوطنى يحقق مكاسب كبيرة غيرت المعادلة تماما فمن يسيطر على اكثر من 90 % من ارض ليبيا هو من يفرض شروطة كاملة ومن لا يعجبه يشرب من البحر المتوسط فاذا لم يكفى عليه ان يشرب من بز موزه ويموت مسموما

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