انتخاب ليبيا نائبا لرئيس الهيئة الفنية المتخصصة للتعليم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي

انتخبت ليبيا ممثلة في وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني لمنصب نائب رئيس الهيئة المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في أعمال الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا، المنعقدة بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بإثيوبيا، خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الحالي.

ووفق بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، تم تواصل الاجتماعات الفنية واختتمت بصياغة القرارات والتوصيات والتقارير التي عرضت على الوزراء في الاجتماع الختامي اليوم، الجمعة، وذلك لإقرارها والتصديق عليها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا