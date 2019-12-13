السعيدي: الجيش الوطني يسطر حاليا نهاية دعم أردوغان للإرهاب في ليبيا

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الجيش الوطني يسطر حاليا نهاية دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإرهاب في ليبيا.

السعيدي وفي تصريحات خاصة لصحيفة الوطن المصرية اليوم، شدد على أن القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى الرئيس التركي يعبر عن أطماعه علانية ويسعى لتنفيذها، بالتعاون مع الميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس.

مشيرا إلى أن الجيش نفذ ما وعد به منذ إعلان معركة تحرير طرابلس وفق خطط واضحة، ومؤكدا على وجود مسار سياسي مواز للمعركة على الأرض لإبطال الخطوات التي اتخذها أردوغان والسراج.

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