عقيلة صالح: نحن مع المسار السياسي والمصالحة لكن بعد تحرير طرابلس
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عقيلة صالح: نحن مع المسار السياسي والمصالحة لكن بعد تحرير طرابلس
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مظاهر الدولة المدنية الحقيقية موجودة فى المناطق المحررة فى اقليمى برقة وفزان وبعض المناطق الغربية مثل صبراطة وترهونة حيث القائد الاعلى للجيش رئيس مجلس النواب وهو اعلى سلطة مدنية منتخبة فى البلاد ورئيس حكومة نالت ثقة مجلس النواب وقائد جيش وطنى بتكليف من النواب ولم يتم تغيير رئيس الحكومة منذ انشائها فاين حكم العسكر وحكم الفرد تجده فى المناطق المحتلة فى طرابلس مليشيات عسكرية تهاجم مقر رئيس الوزاء ووزير المالية وتجرد الحراس من السلاح وتسرق السيارات ورئيس مجلس رئاسى غاب عنه التوافق وانتهت صلاحيته ولم ينل ثقة البرلمان ويبيع البلاد للمحتل لانه مختل عقليا ولا يعرف قيمة رئاسة بلد مثل ليبيا حينما لا يستطيع ان يقابل حتى وزير خارجية
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