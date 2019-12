تظهر لأول مرة في ليبيا .. كشف طراز المسيرة التركية التي أُسقطت اليوم في عين زارة

ليبيا – أعلنت القوات المسلحة مساء اليوم الجمعة إسقاط طائرة تركية مسيرة في جنوب العاصمة طرابلس ليبلغ عدد الطائرات التركية التي تم إسقاطها او تدميرها منذ بداية العمليات أكثر من عشرة .

وقال آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية لواء المبروك الغزوي لـ ” المرصد : ” الدفاعات الجوية للقوات المسلحة أسقطت طائرة تركية مسيرة دخلت مسرح العمليات ومنطقة الحظر الجوي جنوب العاصمة طرابلس ” .

وأضاف الغزوي ” :الطائرة التركية المسيرة التي أسقطتها دفاعاتنا الجوية اليوم أقلعت من معيتيقة بعد ساعات من إعادة تشغيله للرحلات المدنية في إصرار من حكومة المليشيات على إتخاذ الطيران المدني درع لأنشطة الأتراك وتعريض مواطنينا في طرابلس للخطر وإستمرار معاناتهم مع السفر ” .

وفي الأثناء بينت صور الحطام أن الطائرة من طراز TB2 – الجيل الأول تركية الصنع وهي طائرة مسيرة من صناعة شركة ” بايكار ” ويعتبر هذا النوع الثاني من نوعه بعد TB2 الجيل الثاني المسماه ” بيرقدار ” .

ومن خلال فحص للحطام قامت به المرصد تبين أن الطائرة المُسقطة في عين زارة تتطابق تمامًا مع طائرة TB2 الجيل الاول التركية التي تُرصد لأول مرة بمسرح العمليات في ليبيا بعد أن رصدت سابقًا في سوريا وقد أسقط الأكراد واحدة منها في فبراير 2018 بمدينة عفرين لتكون هذه الثانية التي تسقط على يد الليبيين .

Turkish armed UAV shot down in #Afrin by #YPG-led #SDF fighters. pic.twitter.com/UZwsKJirKQ

— People’s Defense Units (@DefenseUnits) February 12, 2018