عقيلة صالح يطالب بسحب الاعتراف الأممي من حكومة السراج

طالب رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، الجمعة ،الأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج، لافتا إلى أن حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي.

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي نيوز عربية”، أن الشعب الليبي يقف “صفًا واحدًا”، مؤكدًا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومة فائز السراج، سرعت العملية العسكرية في العاصمة طرابلس.

وأكد صالح، أنه من المتوقع حسم معركة طرابلس في أسرع وقت، لافتًا إلى أنه يدعم المسار السياسي والمصالحة ولكن بعد تحرير طرابلس، لافتًا إلى أن حكومة السراج لم تؤد اليمين أمام البرلمان الليبي.

وكان صالح، قد صرح في وقت سابق ، أنه يتعاون مع اليونان ضد اتفاق أردوغان – السراج، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من مساحة ليبيا خاضعة للجيش الوطني.

ووصل عقيلة صالح ،أمس الخميس، إلى اليونان، حيث التقى نظيره اليوناني لمناقشة تداعيات الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا حول ترسيم الحدود البحرية، إلى جانب مسألة سحب الاعتراف من حكومة طرابلس ورئيسها فايز السراج.

وتأتي هذه الزيارة ضمن تحركات عقيلة صالح الإقليمية والدولية، على خلفية التدخلات التركية المتكررة في الشأن الداخلي الليبي واستمرار تهديدها لأمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية.

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