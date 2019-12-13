المهدوي: ليبيا واليونان اتفقتا على سد الممر البحري أمام السفن التركية

قال رئيس أركان البحرية في الجيش اللواء فرج المهدوي، إن ليبيا واليونان اتفقتا على سد الممر البحري الرابط بين جزيرة كريت اليونانية والحدود البحرية الشرقية لليبيا أمام السفن التركية، خاصة القادمة إلى غرب ليبيا والمحملة بالآليات والأسلحة والمقاتلين.

المهدوي وفي تصريح لموقع العربية.نت أمس أوضح أن هناك تنسيقا كبيرا بين اليونان وليبيا من أجل مراقبة حركة السفن التركية، وأنه سيتم التدخل من الطرف اليوناني لاحتجاز أي سفينة تركية تخترق سواحل اليونان، ومن طرف الجيش لضربها وإغراقها إذا ما حاولت تخطي المياه الليبية للاستكشاف والتنقيب عن النفط، أو الوصول إلى موانئ غرب ليبيا لإيصال الأسلحة للمليشيات وخاصة في ميناء مصراتة.

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