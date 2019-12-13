الإعلام الحربي: منصات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تركية مسيرة في عين زارة

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الجمعة أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة أسقطت طائرة تركية مسيرة.

وأكد الشعبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الدفاعات الجوية استهدفت الطائرة وتمكنت من إسقاطها في سماء العمليات وتحديداً بمحور عين زارة.

وكان المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة “المنذر الخرطوش” أكد اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة تحقق تقدمات كبيرة بعد صدور أمر التقدم من القائد العام المشير خليفة حفتر لجميع الوحدات لتطهير وتأمين العاصمة.

وأفاد الخرطوش، أن محاور عين زارة والخلة وطريق المطار والعزيزية، شهدت اشتباكات وخسائر كبيرة في صفوف قوات الوفاق.

فيما أعلنت الكتيبة 155 مشاة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أن وحدات الكتيبة تمكنت من السيطرة على جامع الفطرة والمدرسة من قبل العمليات بمحور عين زارة.

وأشارت الكتيبة إلى أن الوحدات العسكرية، تمكنت من السيطرة على نقاط مهمة في محور عين زارة، حيث تتقدم من ثلاثة محاور.

وأوضحت الكتيبة 155 مشاة، أنه تم استهداف تجمع آليات في محيط مثلث طريق الأبيار و تقهقر العدو تجاه النادي الدبلوماسي و لازالت التقدمات مستمرة.

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