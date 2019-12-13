بومريز يبحث المشاكل والمختنقات تواجه العاملين في قطاع التعليم

زار وزير التعليم فوزي بومريز مدينة أجدابيا، وعقد فيها اجتماعا موسعا مع مراقبي التعليم ببلديات أجدابيا والبيضان والزويتينة.

الاجتماع حضره عدد من معلمي مدارس التعليم الأساسي والثانوي على مستوى البلديات الثلاث، لمناقشة كافة المصاعب والمشاكل والمختنقات التي تواجه العاملين في قطاع التعليم، حيث طرح بومريز السبل المثلى لتجاوز كل هذه الإشكاليات، للوصول بالعملية التعليمية إلى مستوى جيد وتذليل كافة الصعاب.

كما قام وزير التعليم بافتتاح كلية الإعلام والاتصال بجامعة اجدابيا، واطلع على التجهيزات والوسائل والإستوديو الخاص بتدريب الطلبة على البرامج الإعلامية المختلفة.

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