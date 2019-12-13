امغيب: القوات المسلحة سترد على تهديدات أردوغان بالتدخل العسكري في ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد إمغيب إن الجيش يرد على الأرض على تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير المعقولة وتهديده بالتدخل العسكري في ليبيا.

امغيب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الوطن” المصرية اليوم الجمعة أكد أن البرلمان يرفض تصريحات الرئيس التركي وسيعمل بكل قوة من أجل إصدار بيانات رفض وإدانة من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والدول الصديقة المساندة له.

أما على المستوى الشعبي،توقع عضو مجلس النواب خروج كبير في مظاهرات عارمة اليوم الجمعة من كل والمناطق والمدن الليبية لرفض هذه التصريحات والتصدي بكل قوة لمثل هذا العمل من قبل أبناء الشعب الليبي الأبي في حالة إقدام أردوغان على القيام بمثل هذا العمل الأرعن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية