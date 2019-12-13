روسيا تدعو أطراف النزاع الليبي للحوار

دعا رئيس فريق الاتصال الروسي المعني بليبيا، ليف دينغوف، كافة أطراف النزاع في ليبيا للعودة إلى طاولة الحوار والتخلي عن لغة القتال والقوة العسكرية.

وشدد دينغوف على دعم بلاده المستمر للحوار السياسي في ليبيا، وتسوية أزمتها بصورة سلمية، مُشيراً إلى أن موقفها هذا لم يتغيّر منذ اندلاع الأزمة.

ولفت رئيس فريق الاتصال الروسي المعني بليبيا في تصريحات لصحيفة “إنترفاكس” إلى أن التطورات الأخيرة تُنذر بأن الوضع في ليبيا قد يبقى متوتراً.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أبدت مؤخراً رغبتها في العمل مع الجانب الروسي لإنهاء الصراع في ليبيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي: “نريد العمل مع الروس، للوصول إلى طاولة المفاوضات، ولدينا سلسلة من المحادثات تؤدي في النهاية إلى موقف يخلق ما تحاول الأمم المتحدة القيام به”.

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