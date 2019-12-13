المجعي: مايفعله حفتر عملية إنتحار أخيرة

ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي إن ما يفعله “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) هو عملية انتحار أخيرة ، واصفاً جنود القوات المسلحة الموجودين داخل طرابلس بـ”الميليشيات”.

المجعي أضاف في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الخميس أن “حفتر” ظل يردد الخطاب ذاته منذ إطلاق ما وصفه بـ”حملته العسكرية ضد طرابلس” (تقدم القوات المسلحة داخل العاصمة) في الرابع من أبريل وأن مسلحي الوفاق تمكنوا من صد هذه الحملة ودحر القوات المهاجمة على حد زعمه.

وأكد أن مسلحي حكومة الوفاق اليوم أقوى وأكثر بسالة وخبرة وأن ما فشل فيه من وصفهم بـ” مليشيات حفتر ” طيلة الشهور التسعة الماضية لن تحققه من جديد، حسب زعمه.

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