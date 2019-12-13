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المجعي: مايفعله حفتر عملية إنتحار أخيرة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  قال القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي إن ما يفعله “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) هو عملية انتحار أخيرة ، واصفاً جنود القوات المسلحة الموجودين داخل طرابلس بـ”الميليشيات”.

المجعي أضاف في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الخميس أن “حفتر” ظل يردد الخطاب ذاته منذ إطلاق ما وصفه بـ”حملته العسكرية ضد طرابلس” (تقدم القوات المسلحة داخل العاصمة) في الرابع من أبريل وأن مسلحي الوفاق تمكنوا من صد هذه الحملة ودحر القوات المهاجمة على حد زعمه.

وأكد أن مسلحي حكومة الوفاق اليوم أقوى وأكثر بسالة وخبرة وأن ما فشل فيه من وصفهم بـ” مليشيات حفتر ” طيلة الشهور التسعة الماضية لن تحققه من جديد، حسب زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ما احلى الانتحار فى سبيل الوطن لسحق الخوان وما احلى الانتحار من اجل انتصار الوطن على من باعوا الوطن اما انت تيس ميبون غبى اتفه من ان تذكر فاسيادك مكانهم زبالة التاريخ اما من انتحروا فى سبيل الوطن وقدموا حياتهم من اجله فيذكرهم التاريخ باحرف من نور هل تتذكر ياحمار ما فعله عمر المختار وقف على المشنقة اسد الصحراء يرعب الاحتلال الايطالى والان نتفتخر به هل يذكر احد الخونة عملاء الاحتلال الايطالى كانوا مترفين والان كلاب النار ياحمار فالانتحار فى سبيل الوطن شهادة فى سبيل الله والانتحار امام الجيش الوطنى غباء فى غباء تموت كلبا من كلاب النار

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  • هل تتذكر ياحمار ما فعله عمر المختار وقف على المشنقة اسد الصحراء يرعب الاحتلال الايطالى والان نتفتخر به هل يذكر احد الخونة عملاء الاحتلال الايطالى كانوا مترفين والان كلاب النار ياحمار فالانتحار فى سبيل الوطن شهادة فى سبيل الله والانتحار امام الجيش الوطنى غباء فى غباء تموت كلبا من كلاب النار- ,وارفاق صورة الاخواني حسن البنا على الدينار الليبي المطبوع في بريطانيا مع صورة شيخ الشهداء اليست هذه اهانة من اهانات الاخوان لهذا الشعب والى الشهداء الذين حاربوا الاتراك في حكمهم ليبيا ومنهم المحاميد وغومة المحمودي الذي يذكره التاريخ الف الف عام اما العملاء فمصيرهم التراب والرائحة النتنة التي لا تحبها الا الكلاب –لعنة الله على العملاء قبل موتهم وبعد دفنهم والبصق على قبورهم وتركهم في العراء

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  • Hey ya little diseased Turkish doggy, look at Benghazi the mother of true resilience, the stunning Derna and the beautiful southern part of Libya, all of them are free and functional at maximum and empty from brotherhood of ShayTaan and any diseased & rotten TURKS (your DNA )
    Bark, bark, bark little shivering doggy
    They are coming and bringing HELL over your diseased head, little & fragile Turkish doggy

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