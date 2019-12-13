بينها ليبيا.. تواصل روسي تركي بشأن أوضاع شمال أفريقيا

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن الوزيران ناقشاَ خلال اتصال هاتفي التسوية السورية وعملية السلام.

وأشارت الوزارة إلى أن تواصل لافروف وأوغلو يأتي مواصلة للمحادثات الهاتفية التي انطلقت بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي.

وبحث بوتين وأردوغان، الأربعاء، هاتفيا، الأوضاع والتطورات الجارية في ليبيا، حيث تطرقا خلال الاتصال إلى قضايا تسوية أزمة البلاد.

وأعربا عن قلقهما إزاء الاشتباكات في محيط العاصمة الليبية طرابلس. كما أكدا أن وقف إطلاق النار العاجل واستئناف محادثات السلام بين الليبيين، سيسهم في تطبيع الوضع.

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