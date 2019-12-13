مصدر عسكري رفيع لـ”أخبار ليبيا24″: سلاح الجو شن غارات على أهداف داخل مصراتة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر عسكري رفيع اليوم الجمعة أن طائرات سلاح الجو شنت اليوم عدة غارات على أهداف داخل مصراتة وضواحيها.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″أن الضربات الجوية استهدفت مخازن ذخيرة و سلاح.

وأشار المصدر إلى أن الطائرة التركية المسيرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية للقوات المسلحة أقلعت من القاعدة الجوية مصراتة فتم استهدافها.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت اليوم الجمعة أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة أسقطت طائرة تركية مسيرة.

وأكد الشعبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الدفاعات الجوية استهدفت الطائرة وتمكنت من إسقاطها في سماء العمليات وتحديداً بمحور عين زارة.

وتمكنت القوات المسلحة منذ إعلان القائد العام المشير خليفة حفتر أمس الخميس ساعة الصفر لكافة الوحدات العسكرية التقدم إلى قلب العاصمة طرابلس من إحراز تقدمات كبيرة في عدد من المحاور وتكبيد قوات الوفاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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