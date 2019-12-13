مشائخ وأعيان ليبيا يدعون قبائل المنطقة الغربية لدعم الجيش الليبي

العنوان_ليبيا دعت الهيئة الوطنية لمشائخ وأعيان ليبيا جميع مدن وقبائل المنطقة الغربية إلى الوقوف صفا واحدا لدعم الجيش الليبي القادم إليكم لتطهير البلاد والعباد من الفساد. جاء ذلك في بيان للهيئة ناشدت خلاله الهيئة الجميع للخروج ببيانات تأييد ودعم للجيش ودعوة الأيناء للانضمام إلى إخوتهم في القوات المسلحة . وأكدت الهيئة خلال البيان أن ليبيا …

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