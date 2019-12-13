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عماري زايد: خطاب حفتر بائس مرتعش يذكرنا بخطابات القذافي في أيامه الأخيرة

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو المجلس الرئاسي المقرب من مجالس الشورى الارهابية محمد عماري زايد أن موازين المعركة ستتغير بالكامل خلال الأيام القادمة.

عماري زايد وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الخميس قال :”إن حفتر ينفذ ما يطلب منه من الدول الداعمة وأن خطابه يائس ومرتعش، ويذكرنا بخطابات القذافي في أيامه الأخيرة” حسب تعبيره.

وأضاف عضو المجلس الرئاسي أن رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة موجودون في العاصمة طرابلس ويمارسون مهامهم بشكل معتاد.

يشار إلى أن محمد عماري زايد قد نعى في بيان له يوم 2 مايو 2018 الارهابي وسام بن حميد زعيم مايسمى “بمجلس شورى ثوار بنغازي” بعد إعلان عائلته المتواجدة في تركيا موته بعد عام كامل من مقتله في مواجهات مع القوات المسلحة بمدينة بنغازي.

عماري إعتبر في بيانه الذي نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” واطلعت عليه المرصد أن بن حميد يعد “فقيد الوطن وأحد رموز ثورة فبراير المباركة وبأنه قاد معارك الثورة ووقف في مواجهة مشروع الثورة المضادة إلى أن لقي ربه شهيداً بإذن الله”.

ودعا عضو المجلس الرئاسي إلى الوقوف صفاً واحداً لتضميد الجراح وتحقيق مصالحة حقيقية شاملة لبناء الدولة التي ينعم فيها الليبيون بالأمن و تكفل فيها حقوقهم وفق دستور يرتضونه لا عودة فيها لحكم فرد ولا قبيلة.

يشار الى أن صحيفة المرصد كانت قد تحصلت على أدلة فى 10 ديسمبر 2016 تؤكد مقتل بن حميد فى منطقة بوصنيب قرب الحظيرة الجمركية بعد اصابته يوم 1 ديسمبر من ذات العام فى قصف مزدوج استهدف سيارته ومكان تلقيه العلاج حتى قتل ، الا أن شورى بنغازي قد نفى حينها تلك الانباء التي اعلنتها عائلته اليوم.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ياحمار القذافى كان فى السلطة مثلكم وكان يعانى من ضربات جوية لقواته من حلف الناتو لانه لم يكن خائنا مثلكم ودفع ثمن طرده للمحتل من ليبيا اما انت خوان مغتصبين للسلطة وتبيعوا البلد والطائرات الابابيل هذه المرة ليبية تقصف خونة باعوا الوطن والانتحار هو للحمار مثلك الذى يتصور انه سيقف امام الاسد فعندما يعلن قسورة خليفة حفتر المعركة فما عليكم الا الفرار ايها الحمير كما فى قوله تعالى : كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة . فليس امامكم الا الاستسلام التام او الموت الزؤام

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  • ياحيوان المتغطى باردوغان عريان انظر الى السودان حيث ظن البشير انهم فى امان بعد ان اهدى اردوغان جزيرة سواكن وين الان ساكن فى سجن كوبر باعه اردوغان وارسل وزير خارجيته ليحضر فرح السودان باسقاط البشير واليوم تم القبض على زوجة البشير التى ظنت انها فى امان وتنهب ما تشاء وجدوا ثروتها بالمليارات تزوجها البشير بعد قتل زوجها فى حادث سقوط طائرة فالمتغطى باردوغان عريان والانتحار افضل لكم من الذل بعد عز لينطبق عليك انت واخوانك قوله تعالى : ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49) إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ (50)

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