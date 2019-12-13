خارجية المؤقتة تدعو السفارات والقنصليات بالخارج إلى الإنحياز لشرعية البرلمان

ليبيا – دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة في بياناً لها أمس الخميس كافة السفارات والقنصليات والمندوبيات الليبية بالخارج للإنحياز إلى الشرعية وللحكومة المؤقتة والقوات المسلحة بإعلان ذلك بشكل واضح وأمام العالم.

الخارجية وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أكدت أنه لاحياد في معركة الوطن ومحاربة الإرهاب ونهاية الميليشيات أما الدولة االمدنية الديمقراطية وأما الفوضى والميليشيات والإرهاب.

وأضافت الوزارة في بيانها:” في الوقت الذي تسطر فيه قواتكم المسلحة الليبية ملاحم البطولة والتضحية بالعاصمة طرابلس لتحريرها من الإرهاب والمليشيات نحو استعادة الدولة أمنة مستقرة،ليبيا الجديدة دولة القانون والمؤسسات وفي هذه اللحظات يزحف جيشكم نحو قلب العاصمة طرابلس لنهاية الفوضى وإستعادة الكرامة وتخليص الوطن من الميليشيات الإجرامية والعصابات الإرهابية إلى غير رجعة”.

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