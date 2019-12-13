“يونيسف” توقع اتفاقية تعاون مع “كشافة ليبيا”

وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” مع الحركة العامة للكشافة والمرشدات في ليبيا اتفاقية تعاون بهدف توسيع نطاق برامج الاستجابة لحالات الطوارئ ودعم تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز حقوق الطفل، والتركيز على المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وأشارت “يونيسف” إلى أنها ستتعاون مع الحركة العامة للكشافة لـ”ضمان حصول الأطفال الأكثر ضعفًا على الخدمات المناسبة في الوقت والمكان المناسبين”، قائلة أن ذلك سيُحدِثُ فرقًا كبيراً ليتمكن الأطفال الليبيين وغير الليبيين من النمو والازدهار.

وعبّرت “يونيسف” عن امتنانها لشراكتها الجديدة مع حركة الكشافة في ليبيا، كما أثنت على الدور الإنساني الذي تلعبه هذه الحركة في تقديم الاستجابة الفورية والمساعدات الأساسية للأطفال وأٌسرِهم، خاصة داخل المناطق التي يصعب الوصول إليها، وكذلك حملاتهم التطوعية وجهودهم الموحدة خلال الأزمات.

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